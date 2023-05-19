Спасенного якутянами на Таймыре теленка овцебыка доставили в зоопарк Красноярска

Фото: "Роев Ручей"

В Красноярск доставили теленка овцебыка, которого нашли на Таймыре. Об истории «КП-Якутия» писала неделю назад: якутяне из компании «Алмазы Анабара» спасли крошечного овцебыка, который никак не хотел отходить от погибшей матери. Теленка назвали Аланочкой.

«Работники перегоняли технику и заметили возле зимника тело овцебыка. Возле ее находился новорожденный детеныш. Посовещавшись, было решено не бросать малыша на произвол судьбы, и они доставили его на геолого-разведочный участок», – рассказывал мастер.

Овцебык освоился на участке и даже играл с рабочими. Однако оставлять его в подобных условиях было нельзя: алмазное производство не было приспособлено для правильного ухода за диким животным.

Вахтовики решили во что бы то ни стало доставить малыша в более подходящие условия – в зоопарк. Они обратились в зоопарк «Роев Ручей» и Минэкологии Красноярского края. 16 мая, при содействии Российского географического общества, властей края и военных удалось отправить теленка в Хатангу, на осмотр к ветеринару. Оттуда овцебыка переправили в Красноярск.

«Еду с зоопарка, состояние теленка хорошее, конечно устала от перелета, но уже играет и осваивает свой вольер», – сообщил пресс-секретарь «Роева Ручья» Олег Чипура.

Таким чудесным образом вахтовики, скорее всего, спасли Аланочке жизнь. Ее мать, судя по всему, погибла при родах. Якутяне рассказали, что уже отъезжая от места, где был найден теленок, они повстречали стаю волков – их жертвой вполне мог стать маленький овцебык.

«Даже живая мать с теленком не смогла бы противостоять семерым полярным волкам. Овцебыки стадные животные, при опасности в круг встают, от серых хищников могут защищаться только коллективно», – добавили спасители.

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