«Ухаживали как за ребенком». Малыша овцебыка, найденного на Таймыре, скоро перевезут в зоопарк Красноярска

Малышка Аланочка. Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

В начале мая на полуострове Таймыр Красноярского края сотрудники компании «Алмазы Анабара» нашли осиротевшего детеныша овцебыка. Новорожденный малыш жался к телу матери. Было решено не оставлять его на произвол судьбы и мужчины забрали детеныша с собой на участок.

«КП-Якутия» уже писала об этой трогательной истории. А компания «Алмазы Анабара» поделилась подробностями спасения крошки.

Сотрудники перед тем, как забрать детеныша, внимательно осмотрели местность у зимника. Свежих следов других овцебыков они не обнаружили.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

«По приезду теленка разместили в теплом помещении, накормили, обустроили место для сна. Связавшись с руководством, рассказали про нашу находку. Было принято решение выходить теленка всеми способами», — сказал руководитель проекта геологического управления компании Максим Одинцов.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

О происшествии геологи компании сообщили в министерство экологии Красноярского края, на постоянной связи находились и специалисты Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Зоологи красноярского зоопарка имеют опыт выхаживания таких животных. Так как малыш родился совсем недавно, сейчас он размером не больше средней собаки.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

В небольшом вахтовом поселке на берегу Северного Ледовитого океана работники алмазодобывающей компании постарались создать все условия для того, чтобы сохранить жизнь теленка. На руку сыграл и тот факт, что более 90 процентов сотрудников — жители Якутии. Многие из них родом из сельских районов, поэтому умеют ухаживать за животными.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

«У нас в деревне с детства приучаются к труду, мне приходилось присматривать за коровами, выкармливать телят, косить сено. Тут примерно так же было, но она толком и маминого молока-то не попробовала. Жалко ее, мы сразу определили, что это девочка. Назвали Аланочка, по названию нашей компании Алмазы Анабара», — рассказал промывальщик Ян Александров.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

По словам Яна, малышку выкармливали, разводя сухое молоко. Сперва давали помаленьку, надо было постепенно приучать к такому рациону, советовались по связи с ветеринарами. Ведь вокруг на сотни километров лишь голая тундра, ближайшая цивилизация — только застава пограничников.

Как говорят специалисты, мать теленка погибла сразу после родов, возможно не смогла родить второго или из-за болезни. Скорее всего, Аланочке повезло, что ее нашли вахтовики из Якутии.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

«Когда мы отъехали примерно на два километра от места, встретили большую стаю волков, направляющихся в сторону, откуда мы забрали теленка. Даже живая мать с теленком не смогла бы противостоять семерым полярным волкам. Овцебыки стадные животные, при опасности в круг встают, от серых хищников могут защищаться только коллективно», — отметил начальник отряда Владимир Рассохин.

За малышкой смотрели как за ребенком, кормили, убирали и даже утешали ее. Назваными отцами для Аланочки стали геологи Юрий Щеголев и Дмитрий Неделько.

Вчера, 16 мая, при содействии Российского географического общества, властей Красноярского края и военных удалось отправить теленка в Хатангу, где его уже встретил ветеринар и провел первый осмотр. Скоро Аланочку ждет перелет в Красноярск.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

«Впереди у маленькой путешественницы непростая дорога. Кроме того, у специалистов существуют серьезные опасения, что малышка не успела поесть материнского молозива, которое является важнейшим компонентом при формировании колострального иммунитета (защита организма от инфекций, которую детеныши получают с молозивом матери — прим.ред). В „Роевом ручье“ маленькому овцебычку предстоит пройти обследование и курс реабилитации», — отметил директор Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

Фото: пресс-служба АО «Алмазы Анабара»

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