«Я звезда тиктока». Отлупившая ребенка няня из Якутска дала откровенное интервью

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Бью малышей, истошно ору на них, опустошаю холодильник, ворую вещи, снимаю для своих подписчиков тиктоки в вашей квартире с вашими детьми — такой должна быть правдивая характеристика в резюме 33-летней няни из Якутска Лилии С.

Женщина больше 10 лет работала сиделкой с детьми и за это время для многих из них стала ожившей бабайкой. После нее малыши устраивали родителям истерики, писались в штаны, боялись засыпать, а те, кто только начал говорить, замолчали.

Воспитательные методы Лилии раскрылись после того, как одна из ее нанимателей установила скрытую камеру в квартире. То, что она увидела, повергло ее в шок. Видеозапись, где няня бьет двухлетнего напуганного, беспомощного малыша, материт и вопит на него нечеловеческим голосом, быстро разлетелась в интернете. Видео — здесь.

И тут началось. Одна за другой отозвались разгневанные мамы, узнавшие в 95-килограммовой тетке, развалившейся на кровати, бывшую няню своих детей. Редакция «КП — Якутия» рассказывала историю бывшей подруги Лилии. Бывшей потому, что она как-то тоже просила приятельницу посидеть с ее маленькой дочкой... Об этом случае и других — по ссылке.

«В интернете я видела и похуже»

Молва о жестокой гувернантке из Якутска дошла до федерального телеканала. И НТВ снял о ней сюжет для передачи «Человек в праве с Андреем Куницыным».

На кадрах Лилия С. выглядит спокойной и признаков раскаяния не выказывает.

— Мне нравится с детьми играть, все остальное вот такое, что целый день проводишь с детьми, — говорит няня.

— А если бы у тебя был ребенок и такая няня попалась, как бы ты отреагировала? — спрашивает у нее репортер.

— Я бы, может, даже не писала бы заявление. Просто компенсация деньгами, и все, как бы проблем не было бы, — тут же, не задумываясь, отвечает ему та. — В интернете я много чего видела, еще и похуже было.

По всей видимости, Лилия проводит много времени в Сети. Она снимает тиктоки, не совестится проводить съемки с чужими детьми в чужой квартире, не ставя в известность родителей. Сейчас у нее — около двух тысяч подписчиков.

— Звезда тиктока ты? — спрашивает у няни репортер.

— Да, — радостно отвечает ему та.

В заключение она даже немного потанцевала на камеру.

Первое судебное заседание по делу жестокой няни должно состояться 24 апреля. Ее обвиняют по статье 117 УК РФ — истязание. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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