Расчленителей, убивших мужчину в Якутске, приговорили к 16 и 17 годам колонии строгого режима

Фото: KP.RU

19 мая в Верховном суде Якутии вынесен приговор мужчинам, обвиняемых в убийстве и расчленении жителя Якутска Василия Яркова.

Валентин Павлов получил 17 лет, Максим Сысолятин — 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с осужденных в пользу потерпевших взыщут 32 500 рублей материального ущерба и 2 миллиона рублей за моральный вред.

Напомним, громкое убийство произошло в октябре прошлого года. За мусорным баком возле многоэтажки на улице Лермонтова нашли черный пакет с расчлененным трупом внутри. Убийцы также очень ровно отделили конечности и расфасовали по пакетам-маечкам.

Фото: соцсети

Фото: Следком Якутии

В тот же день правоохранители задержали главных подозреваемых — Максима Сысолятина (1999 г.р) и Валентина Павлова (1991 г.р.). Их поместили под стражу по ходатайству следователя. В апреле дело было отправлено в суд.

Оказалось, что они распивали спиртное в квартире вместе с жертвой. В какой-то момент у мужчин случился конфликт, который перерос в драку, а затем и в поножовщину. Парочка зарезала мужчину ножами, расчленила и распихала по пакетам, вдобавок, прихватив его мобильный телефон. Кроме того, они делали селфи на фоне убитого.

Фото: Следком Якутии

Фото: Следком Якутии

15 мая в своем последнем слове в зале суда Максим Сысолятин признал свою вину и выразил желание поехать в зону СВО.

«Сейчас у меня ничего не осталось: ни работы, ни семьи, ни свободы. Родственники от меня отвернулись, я понимаю, что совершил ужасную вещь. Раскаиваюсь в содеянном и хотел бы принести извинения перед потерпевшим. Признаю, мне прощения нет, но все равно прошу милости. Я хочу вину искупить перед Родиной и поеду в зону СВО», — сказал Сысолятин.

Второй обвиняемый, Валентин Павлов, вину свою признал частично. По его словам, он не убивал, а помогал скрыть тело потерпевшего.

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