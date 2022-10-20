Подозреваемые в убийстве и расчленении тела задержаны в Якутске

Фото: 2ГИС

В Якутске задержаны двое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, в четверг, 20 октября, около мусорного бака у многоквартирного жилого дома на Лермонтова в Якутске нашли расчлененные части тела в пакетах. Как уточнила прокуратура, останки были обнаружены также в грузовом автомобиле, перевозящем отходы, и в квартире.

На место выехали прокурор города и следственно-оперативная группа Следкома Якутии.

В данное время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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