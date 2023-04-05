В Якутии отправили в суд дело убийц, расчленивших собутыльника и спрятавших его в мусорке

Фото: СК Якутии

В Якутии завершилось уголовное расследование по делу об убийстве в Якутске в октябре. Тогда двое мужчин зарезали своего собутыльника, а чтобы замести следы – расчленили его и выбросили в мусорку. Останки нашел работник местной УК, который вызвал полицию.

Резонансная история началась с сообщения в соцсетях о том, что за мусорным баком возле дома на Лермонтова, 138/2 нашли черный пакет с расчлененным трупом внутри. Как оказалось позже, часть убитого мужчины успела «уехать» в грузовике, перевозящем мусор, еще часть пакетов с останками его убийцы не успели вынести из квартиры.

Фото: SakhaDay

В тот же день правоохранители задержали главных подозреваемых – Максима С. и Валентина П. 1991 и 1999 годов рождения.

Они распивали спиртное в квартире вместе с убитым: в какой-то момент у мужчин случился конфликт, который перерос в драку, а затем и в поножовщину. Парочка зарезала мужчину ножами, расчленила и распихала по пакетам, вдобавок, прихватив его мобильный телефон.

Фото: СК Якутии

Жестокое убийство вызвало широкий общественный резонанс. На место выезжал прокурор города, на двоих якутян сразу завели дело об убийстве группой по предварительному сговору и поместили их в СИЗО. Расследование шло почти полгода, хотя сомнений в вине задержанных было мало – следователи просто закрепляли доказательную базу.

Фото: СК Якутии

В итоге сегодня в СК сообщили, что закончили расследование. Дело с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор Якутии, отправлено в суд. Двое мужчин ответят по обвинению в убийстве, а один из них, вдобавок – за кражу телефона убитого.

Фото: СК Якутии

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