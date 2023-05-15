Делали селфи на фоне погибшего. В суде заслушали последнее слово расчленителей, убивших мужчину в Якутске

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

15 мая в Верховном суде Якутии заслушали последнее слово обвиняемых в убийстве расчленении жителя Якутска Василия Яркова. Вести из зала суда передает издание «Якутск вечерний».

Напомним, потрясшее жителей Якутска преступление случилось в октябре прошлого года. За мусорным баком возле многоэтажки на улице Лермонтова нашли черный пакет с расчлененным трупом внутри. Убийцы также очень ровно отделили конечности и расфасовали по пакетам-маечкам.

В тот же день правоохранители задержали главных подозреваемых — Максима Сысолятина (1999 г.р) и Валентина Павлова (1991 г.р.). Их поместили под стражу по ходатайству следователя.

Оказалось, что они распивали спиртное в квартире вместе с жертвой. В какой-то момент у мужчин случился конфликт, который перерос в драку, а затем и в поножовщину. Парочка зарезала мужчину ножами, расчленила и распихала по пакетам, вдобавок, прихватив его мобильный телефон.

В своем последнем слове в зале суда Максим Сысолятин признал свою вину и выразил желание поехать в зону СВО.

«Сейчас у меня ничего не осталось: ни работы, ни семьи, ни свободы. Родственники от меня отвернулись, я понимаю, что совершил ужасную вещь. Раскаиваюсь в содеянном и хотел бы принести извинения перед потерпевшим. Признаю, мне прощения нет, но все равно прошу милости. Я хочу вину искупить перед Родиной и поеду в зону СВО», — сказал Сысолятин.

Второй обвиняемый, Валентин Павлов, вину свою признал частично. По его словам, он не убивал, а помогал скрыть тело потерпевшего.

«Я воспитанник Вилюйского детского дома, оттуда характеризуюсь положительно, являлся участником президентской елки. Вину свою признаю частично: к убийству я не причастен. В тот день, когда было совершено убийство, мы испугались, хотели вызвать Скорую, но уже поздно было», — сообщил Павлов. Видео можно посмотреть по ссылке.

Как добавляет издание, было установлено, что подсудимые также делали селфи на фоне убитого мужчины. Приговор обвиняемым в убийстве и расчленении будет вынесен 19 мая.

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