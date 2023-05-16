На кинофестивале в Южной Корее состоялась премьера фильма якутского режиссера Айаала Адамова

Фото: Sinet Spark

На 40-м международном кинофестивале короткометражного кино в южнокорейском городе Пусан показали мистическую драму «Айыы Куо» режиссера Айаала Адамова.

На это кинособытие прислали 3582 заявок из 113 стран, в шорт-лист вошли 40 картин. Картина Адамова, названная в честь героини якутской мифологии, представляла Россию.

Фото из соцсетей Айаала Адамова

Лента рассказывает историю двух сестер. Девушка-студентка узнает о смерти своей старшей сестры. Она приезжает из Санкт-Петербурга домой в якутскую деревню на похороны. Вскоре она понимает, что вернуться обратно к прежней жизни, скорее всего, уже не получится.

Ранее фильм участвовал в программе 30-го открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» в Москве, где взял спецприз «За поэтичность, несмотря ни на что».

Фото: Sinet Spark

В Якутии Айаал Адамов известен как шоумен и автор нашумевших пародийных клипов на песни Тимати и Тейлор Свифт, в которых показал якутские деревню и природу. Создание видеоконтента настолько заинтересовала молодого человека, что он решил серьезно изучить эту сферу и поступил в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Отучившись в режиссерской мастерской Александра Сокурова он подготовил дипломную работу «Зимняя река». В 2022 году этот проект стал одним из победителей грантовой программы Sinet Sakhawood, поддерживающей перспективные киноидеи, и получил на съемки 500 тысяч рублей. Позже проект был переименован на «Айыы Куо».

В том же году другая его работа «Белая земля» получила специальный приз телеканала «Продвижение» на XXXIII Открытом фестивале документального кино «Россия».

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