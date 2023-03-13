Российский документальный фильм «Выход» остался без «Оскара»

Брат и сестра Арбугаевы. Фото из соцсетей

Режиссеры-документалисты Максим и Евгения Арбугаевы из Якутии прошлись по ковровой дорожке 95-й церемонии «Оскар». Вручение кинопремии состоялась в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе.

О номинации документального фильма «Выход» стало известно в конце января. Лента повествует о работе ученого-отшельника, который наблюдает за аномально большим стадом моржей на берегу Тихого океана. Рассказывая о съемках, Максим Арбугаев заявил «КП – Якутии», что шансы на победу есть. Полный текст интервью о фильме читайте по ссылке.

Впервые с 1961 года церемония прошла без знаменитой красной ковровой дорожки. В этом году ковер был цвета шампанского.

До объявления своей номинации Максим Арбугаев успел поделиться с подписчиками несколькими фото в соцсетях. К примеру, на церемонии он сфотографировался с актером Брендоном Фрейзером.

Максим Арбугаев и Брендон Фрейзер. Фото из соцсетей

Журналист канала ABC News, который вел трансляцию церемонии, похвалил «Выход» за красивые кадры дикой природы. О главной миссии документалки ему рассказала Евгения Арбугаева.

– Моржи выглядят агрессивно, но на самом деле они уязвимы. Думаю, это они нас опасались. К сожалению, каждый год мы видим, что льда в Арктике и в океане становится все меньше. Животным приходится быстро адаптироваться. Мы хотим, чтобы люди увидели это и задумались о том, какой эффект климатические изменения на экосистему, на миграцию животных и что мы бы могли сделать, чтобы остановить это, – прокомментировала она.

Всего на звание «Лучшего короткометражного документального фильма» претендовало 5 кинолент. Кроме российской ленты о моржах, на награду претендуют индийские «Заклинатели слонов» и нарезка речей жены генерального прокурора США «Эффект Марты Митчелл». Американец Джей Розенблатт в течении 16 лет снимал взросление своей дочери и представил это в ленте «Чем вы измеряете год?». В «Чужаке у ворот» ветеран морской пехоты продумывает резню в исламском центре в Индиане.

Заветную статуэтку получили авторы картины из Индии.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Максима и Евгению Арбугаевых с завершением кинопремии и пожелал успехов в будущих проектах.

Фильм «Выход» можно увидеть в свободном доступе по ссылке.

Арбугаевы на съемках фильма. Фото из соцсетей

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