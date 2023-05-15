«Вижу, как барахтается в ледяном месиве». Якутянка спасла тонущего в реке щенка

Фото: t.me/tompovestnik

В Томпонском районе на реке Алдан местная жительница вытащила из воды тонущего щенка, сообщает газета «Томпонский вестник».

Сейчас в Якутии на реках начался ледоход. Это опасное природное явление и в тоже время завораживающее зрелище. Утром 15 мая в поисках красивых кадров Евдокия Неустроева вышла на реку Алдан. И тут она услышала лай собаки.

Большая черная собака взволнованно металась по льду и лаяла, как будто зовя на помощь.

– Я пошла по берегу в ее сторону и услышала, как скулит другая собака. И вдруг вижу, как щенок барахтается в ледяном месиве рядом с берегом.

Сразу вытащить бедного песеля с помощью палки не удалось. Евдокия схватилась одной рукой за кустарник, а другой рукой вытащила щенка за лапу. К спасенному щенку сразу подбежала его мама, которая и позвала на помощь и начала вылизывать.

Судя по видео, с щенком все хорошо. Но если бы никого рядом не оказалось, все могло закончиться трагически. Видео спасения смотрите по этой ссылке.

Ранее мы писали, что в Якутии спасли пса, застрявшего в каменной ловушке. Собака забралась на скалы и не смогла оттуда выбраться самостоятельно.

Также в Якутске горожане спасли собаку, застрявшую на льдине на озере. Сперва они бросали ей на льдину еду, чтобы животное не голодало. Потом собаку наконец удалось приманить и вытащить на сушу.

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