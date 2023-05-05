Жители Якутска спасли собаку, застрявшую на льдине на озере

Фото: «Якутск»

Зоозащитница из Якутска Злата Сычева опубликовала в своем телеграм-канале призыв о помощи — в микрорайоне Марха на льдине на озере застряла собака.

«Не может выбраться, сидит не первый день. Что же делать? Может, есть у кого-нибудь небольшая резиновая лодка? Давайте поможем», — написала она.

Как пес там очутился и как давно сидит, неизвестно. Но, оказывается, сердобольные местные жители не сидели сложа руки. После публикации поста со Златой связались горожане, которые живут рядом.

Они со вчерашнего дня пытались снять бродягу со льдины. Подогнали манипулятор со стрелой, но песель категорически отказался спасаться таким способом. Тогда ему стали бросать еду, чтобы он не голодал.

А сегодня собаку наконец удалось приманить и вытащить на сушу.

Фото: «Якутск»

Животное оказалось с ошейником. Вероятно, хозяин отпустил его на самовыгул. Пса взяли к себе местные жители, пока владелец не объявится.

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