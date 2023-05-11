В Якутии спасли кошку, просидевшую на столбе три дня

Фото: скрин видео t.me/murusahargata
В соцсетях распространилось видео, где мужчина снял со столба кошку, просидевшую там три дня.
Дата и место спасения не сообщается, но судя по тому, что люди поздравляют друг друга с праздником Победы, это произошло во время майских праздников.
Автор видео говорит, что животное просидело на столбе три дня. Он уточняет, что это не его кошка. Когда мужчина с монтерскими когтями добрался до вершины столба и осторожно взял кошку на руки, автор радуется:
– Ура, вот это день Победы! Побеждаем на спецоперации.
Другие окружающие тоже комментируют спасение:
– Не кусайся тут
– Понимает, что спускается
– Убежать хочет. Боится, что собаке отдадим
– Я не отдам кота собаке
Они спрашивают мужчину-спасателя, работает ли он в районных электрических сетях (РЭС), на что тот отвечает, что нет, он сам по себе. В итоге спасение несчастного кота (а может и кошки) завершилось благополучно. Видео спасения смотрите здесь.
Ранее мы писали, что в Якутии спасли пса, застрявшего в каменной ловушке. Собака забралась на скалы и не смогла оттуда выбраться самостоятельно.
Также в Якутске горожане спасли собаку, застрявшую на льдине на озере. Сперва они бросали ей на льдину еду, чтобы животное не голодало. Потом собаку наконец удалось приманить и вытащить на сушу.
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