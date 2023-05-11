В Якутии спасли кошку, просидевшую на столбе три дня

Фото: скрин видео t.me/murusahargata

В соцсетях распространилось видео, где мужчина снял со столба кошку, просидевшую там три дня.

Дата и место спасения не сообщается, но судя по тому, что люди поздравляют друг друга с праздником Победы, это произошло во время майских праздников.

Автор видео говорит, что животное просидело на столбе три дня. Он уточняет, что это не его кошка. Когда мужчина с монтерскими когтями добрался до вершины столба и осторожно взял кошку на руки, автор радуется:

– Ура, вот это день Победы! Побеждаем на спецоперации.

Другие окружающие тоже комментируют спасение:

– Не кусайся тут

– Понимает, что спускается

– Убежать хочет. Боится, что собаке отдадим

– Я не отдам кота собаке

Они спрашивают мужчину-спасателя, работает ли он в районных электрических сетях (РЭС), на что тот отвечает, что нет, он сам по себе. В итоге спасение несчастного кота (а может и кошки) завершилось благополучно. Видео спасения смотрите здесь.

Ранее мы писали, что в Якутии спасли пса, застрявшего в каменной ловушке. Собака забралась на скалы и не смогла оттуда выбраться самостоятельно.

Также в Якутске горожане спасли собаку, застрявшую на льдине на озере. Сперва они бросали ей на льдину еду, чтобы животное не голодало. Потом собаку наконец удалось приманить и вытащить на сушу.

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