В Якутии спасли пса, застрявшего в каменной ловушке

Пес со своими спасителями. Фото: t.me/redsardana

Историей спасения пса, застрявшего в скалах в Оленекском районе Якутии, поделилась местная газета «Сардана».

9 мая поздно вечером сотрудники МЧС Оленекского района успешно провели операцию по спасению пса, застрявшего в скалах. Видео можно посмотреть по ссылке.

По всей видимости, молодой белый песик переоценил свои силы, когда решил прогуляться по скалам. Сам обратно вылезти обратно он не смог, но привлек внимание людей истошным лаем.

Момент спасательной операции. Фото: t.me/redsardana

«Белый песель был неимоверно рад двуногим, прибывшим вызволять его из каменной ловушки», — говорится в сообщении. Хозяйская это собака или нет, не уточняется.

Как оказалось, спасателям не впервой помогать живности: на прошлой неделе они спасли кошку, застрявшую на столбе.

Также в Якутске горожане спасли собаку, застрявшую на льдине на озере. Сперва они бросали ей на льдину еду, чтобы животное не голодало. Потом собаку наконец удалось приманить и вытащить на сушу.

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