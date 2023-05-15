В Якутии главный ледоход проходит на территории Ленского района

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

На основных реках республики критических уровней воды не зарегистрировано, активная фаза ледохода на реке Лена проходит на территории Ленского района. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Якутии.

Нижняя кромка наблюдается у населенного пункта Мурья, а верхняя – у села Хамра, уровень воды у Ленска составляет 1410 см, при критическом 1760 см. Наблюдается густой ледоход, протяженностью 94 км.

Также прямой видеостриминг ледохода в Ленске можно наблюдать по ссылке. Вскрытие реки на участке Покровск – Якутск ожидается 15-16 мая.

Также ледоход проходит на реках Нюя, Олекма, Алдан, Амга, Вилюй. На реке Витим вскрытие ожидается 14-15 мая.

Вследствие увеличения сбросов Вилюйской ГЭС максимальные уровни воды на участке Сюльдюкар – Нюрба – Вилюйск ожидаются выше средних многолетних значений. Предполагается выход воды на пойму с подтоплением пониженных участков населенных пунктов.

На реках севера и северо-востока наблюдается подъем уровня воды с различной интенсивностью, отмечается вода на льду и закраины.

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