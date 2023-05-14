В Якутии ледоход на Лене дошел до Ленска

Фото: скриншот видео

В воскресенье, 14 мая, в 12:52 начался ледоход у города Ленска, сообщает Якутское УГМС.

За два часа, с 12:00 до 14:00, уровень воды повысился на три метра.

Идет густой ледоход. Впрочем, посмотрите сами на видео.

Также прямой видеостриминг ледохода в Ленске можно наблюдать по ссылке.

Напомним, у Якутска вскрытие реки на реке Лене ожидают 15-16 мая.

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