«Только подошли к берегу, как лед начал двигаться». Что происходит на Лене у Якутска

Фото: скриншот видео

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространилось видео резкого повышения уровня воды в реке Лене у Нижнего Бестяха. После этого оперштаб Якутии опубликовал опровержение: видео было снято несколькими годами ранее.

Позже распространилось другое видео, где автор говорит, что сегодня, 14 мая, в 15:44 лед на реке тронулся.

В редакцию «КП — Якутия» написала очевидица подвижек на Лене у Нижнего Бестяха Наталья и рассказала, что произошло.

«В это время мы как раз на «Хивусе» (судно на воздушной подушке — прим. ред.) еле успели выйти на берег Нижнего Бестяха. Вокруг сильно кричали. Я сперва даже не поняла, думала: почему так торопят? И только когда вышла из «Хивуса», увидела, что на него большая глыба льда двигается. Мы еле успели забрать сумки. Мужики помогли подтолкнуть. Глыба льда чуть не протаранила судно. Еле-еле успел отъехать. На берегу народу много было. Но после нас, кажется, никто не успел доехать до берега», — поделилась она.

Если бы задержались всего на две-три минуты, возможно, судно не смогло бы причалить, предполагает Наталья.

Следует понимать, что сегодня у Нижнего Бестяха произошла так называемая местная подвижка льда. Так как в данное время ледоход проходит по территории Ленского района. Ранее сообщалось, что вскрытие Лены у Якутска ожидается 15-16 мая.

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