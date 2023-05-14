Вскрытие Лены на участке Покровск — Якутск ожидается 15-16 мая

Фото: МЧС Якутии

В понедельник-вторник, 15-16 мая, ожидается вскрытие реки Лены на участке Покровск — Якутск, передает пресс-служба МЧС Якутии.

Сейчас нижняя кромка находится в 20 км от Ленска. Там ледоход ожидают 14-15 мая.

Верхняя кромка — у поселка Витим. Протяженность ледохода — 191 км.

Река Олекма

Нижняя кромка вышла в устье, верхняя — в 50 км выше. Протяженность — 50 км. Уровень воды у села Троицк составляет 904 см при критическом 1000 см, подвижка.

Река Алдан

На Алдане ледоход проходит двумя участками. Нижняя кромка первого участка находится в 50 км ниже села Кюпцы Усть-Майского района. Уровень воды — 950 см при критическом 1190 см. Верхняя кромка — у села Эжанцы, редкий ледоход. Протяженность — 113 км. За сутки продвинулся на 29 км.

Нижняя кромка второго участка — у села Усть-Миль Усть-Майского района. Верхняя кромка — у гидропоста Угино. Уровень воды — 660 см при критическом 1200 см, густой ледоход. Протяженность — 418 км. Ледоход продвинулся на 338 км.

Река Вилюй

Накануне, 13 мая, река вскрылась у села Сунтар. Уровень воды составляет 872 см при критическом 1330 см, средний ледоход.

У Нюрбы наблюдают подвижки льда и разводья. У Верхневилюйска — подвижка. Вскрытие реки на участке Сунтар — Вилюйск ожидают 12-18 мая.

Жителей предупреждают, что на участке Сюльдюкар – Нюрба – Вилюйск ожидается подъем уровня воды выше средних многолетних значений вследствие увеличения сбросов Вилюйской ГЭС. Предполагается выход воды на пойму с подтоплением пониженных участков населенных пунктов.

Река Амга

О ситуации на реке Амга на утро 14 мая — по ссылке.

На Севере

На реках севера и северо-востока наблюдается подъем уровня воды с различной интенсивностью, отмечается вода на льду и закраины.

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