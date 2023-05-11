С 12 мая в центральной Якутии и Якутске открывается пожароопасный сезон

Фото: из архива МЧС по Якутии

С 12 мая на территории всей центральной Якутии и в Якутске открывается пожароопасный сезон, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

Также с завтрашнего дня он начинается в Усть-Майском районе, где возгорание зафиксировано в пяти километрах от села Ежанцы.

– Открытие сезона связано со сходом снежного покрова, в том числе в лесном массиве, а также, к сожалению, с первыми термическими точками. Большинство из них появилось из-за сельхозпалов, которые проводятся людьми, несмотря на запрет, – отмечает Садовников.

По данным космического мониторинга, термоточки появились в Мегино-Кангаласском, Намском, Мирнинском, Ленском районах.

Садовников подчеркнул, что в условиях сильного ветра, который сейчас наблюдается в центральных районах, это может привести к печальным последствиям. Такая же ситуация складывается в других регионах России, где сильный ветер и несанкционированные отжиги сухой травы стали причиной крупных пожаров.

– Призываю земляков соблюдать правила пожарной безопасности! Если по сей день делалось предостережение, с открытием пожароопасного сезона будут налагаться административные штрафы. При возникновении пожаров за выжигания предусматривается уголовная ответственность, – добавил первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Якутии пожароопасный период в этом году стартует позже обычного из-за обильного снегопада и холодной погоды. При этом в других регионах Дальнего Востока, наоборот, он начался на 15-20 дней раньше нормы.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, природные пожары на территории республики прогнозируются во второй-третьей декаде мая.

Напомним, что в селе Октемцы 10 мая случился крупный пожар, который уничтожил частный дом, веранду, два частных гаража и две единицы техники по всей площади, а также повредил две теплицы. Одной из причин этого ЧП может быть сельхозпал, от которого сгорело 250 кв.м. сухой травы.

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