Природные пожары в Якутии начнутся позже обычного: во второй-третьей декаде мая

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В Якутии пожароопасный период в этом году стартует позже обычного из-за обильного снегопада и холодной погоды. При этом в других регионах Дальнего Востока, наоборот, он начался на 15-20 дней раньше нормы.

Об этом на совещании с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, природные пожары на территории республики прогнозируются во второй-третьей декаде мая.

– Мы ожидаем, что в республике [пожароопасный сезон] будет объявлен со второй-третьей декады мая. Ситуация традиционно серьезная, но мы надеемся, что благодаря мерам, предпринятым вместе с Рослесхозом и Минприроды России, нам удастся удержать хорошую динамику, которую удалось достичь по уменьшению количества пожаров и сокращению пройденной огнем площади, – отметил он.

Напомним, что в этом году территория, которую обязаны тушить сразу, увеличена на 21 миллионов га, составив 182,9 миллионов га. Эти земли переведены из зон контроля (территория, на которых природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают ущерб, который пожар может нанести).

При этом средства на тушение остались на прежнем уровне: из федерального бюджета – 1,6 миллиарда, из бюджета региона – 990 миллионов рублей.

Мы уже писали ранее, что штатная численность работников республиканской «Авиалесоохраны» увеличена на 150 десантников-пожарных. Общая численность лесопожарных формирований составит 1203 человек.

Также на подмогу к парашютно-десантной пожарной службе республиканской «Авиалесоохраны» планируется привлечь федеральные силы и авиабазы соседних регионов в рамках межрегионального маневрирования. Ежегодно в пожароопасный сезон дополнительно привлекаются до 800 человек.

Трутнев подчеркнул, что площадь лесных пожаров в стране в прошлом году сократилась с 9,1 миллионов га до 2,3 миллионов. В частности, в Якутии она уменьшилась более чем в 14 раз – с 8 миллионов до 560 тысяч гектаров.

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