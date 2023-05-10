В селе Октемцы Хангаласского района Якутии произошел крупный пожар

Фото: t.me/nvk_khangalas1

Днем 10 мая в селе Октемцы Хангаласского района на улицах Новая и Придорожная произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 4 минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия строения горели открытым огнем.

В результате пожара на улице Новая, 10 поврежден сруб дома по всей площади; на улице Новая, 9 повреждены частный дом, веранда, 2 частных гаража и 2 единицы техники по всей площади; на улице Придорожная, 9 повреждены две теплицы.

Общая площадь составила 184 кв.м, огнем повреждено 30 пог.м. забора, сгорела трава на площади 250 кв.м. Пожарным удалось спасти пять строений.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники Республиканской пожарной охраны.

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