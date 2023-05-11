«В чем вышли с утра на работу, с тем и остались». Подробности страшного пожара в Октемцах

Пожар в селе Октемцы. Фото: t.me/nvk_khangalas1

Первый рабочий день после майских праздников начался как обычно, вспоминает жительница Октемцев Галина Гаврильева. А уже во второй половине дня муж ошарашил ее новостью о том, что их дом горит.

10 мая глава семьи приходил на обед в их дом по улице Новая. По его словам, все было спокойно, ничто не вызывало беспокойства. После обеда он ушел на субботник, а буквально через час-полтора ему позвонили и сказали: «У вас что-то горит».

Хоть пожарные и приехали всего через 4 минуты после вызова, к их появлению дом и гараж уже вовсю полыхали. Сильный ветер быстро раззадорил пламя.

– Все произошло за короткое время, будто это не здания, а спички. Все сгорело: дом, гараж, машина, документы, мебель, вся одежда… Мне от стресса чуть дурно не стало, скорую вызывали. Врагу не пожелаешь такое страшное пережить, – рассказывает Галина Гаврильева.

По данным ГУ МЧС России по Якутии, от этого пожара общей площадью 185 кв.м. пострадали две машины и 7 строений, в том числе гаражи и теплицы. Одной из причин этого ЧП может быть сельхозпал, от которого сгорело 250 кв.м. сухой травы. Виновника пожара и ущерб еще предстоит установить.

На время семья переехала в город Якутск к дочери. Они благодарны неравнодушным людям, которые не остались в стороне от их горя

– Потихонечку помощь поступает. Друзья, родственники на первое время отправили деньги. Сейчас нам предстоит восстанавливать все документы. Сегодня вместе с дочкой поедем на рынок купить вещи первой необходимости, ведь у нас теперь нет ничего.

Не остался в стороне и работодатель Галины Гаврильевой. Администрация Октемской школы разместила объявления с просьбой оказать финансовую помощь своему библиотекарю, почетному работнику воспитания и просвещения России.

Оказать поддержку пострадавшей семье можно с помощью мобильного банка по номеру: 89142875417 (Сбербанк Галина Максимовна Г.).

Как только появится возможность семья планирует вернуться в родные Октемцы, чтобы с нуля восстанавливать привычный уклад жизни.

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