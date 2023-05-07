В Якутии собираются воссоздать облик древнего воина, жившего 4 тысячи лет назад

Ученым предстоит отсканировать находку, прежде чем приступить к ее оцифровке. Фото: СВФУ

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) стартовал проект по 3D оцифровке антропологических материалов и археологических артефактов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сканированием займутся ученые СВФУ и Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Материалы возьмут из собрания Музея археологии и этнографии вуза. Поставлена амбициозная задача: реконструировать в 3D формате облик воина из Кердюгенского неолитического погребения на основе черепа, скелета, щита и доспехов.

Фото: СВФУ

По словам директора Музея археологии и этнографии СВФУ Лилии Алексеевой, погребение было найдено в 2004 году в ходе полевых работ недалеко от села Чурапча в местности Кердюген.

Костяк принадлежал мужчине зрелого возраста – 40-50 лет, среднего роста – около 165 см. Он был полностью укрыт щитом, состоящим из более 100 костяных пластин. В ногах погребенного был уложен доспех из роговых пластин с отверстиями для крепления. Сопроводительный материал состоял из каменных предметов и фрагментированных костяных изделий. В ходе раскопок, у правого колена, были обнаружены фрагменты костей еще одного погребенного.

Алексеева отмечает, что череп погребенного по морфологическим признакам близок к арктической расе.

– Характер развития костей показывает Кердюгенского воина, как очень сильного человека с большой мышечной массой. Следы переломов левой ноги и многочисленных компрессионных травм суставов рук и ног, полученных, по-видимому, в результате прыжка с большой высоты, свидетельствуют об экстремальном образе жизни погребенного. Развитие костей плечевого пояс, костей предплечий, позволили предположить активное использование лука. Боевой комплект, состоящий из щита и доспеха, на наш взгляд, являются показателем неординарного погребения, а захоронения воина или вождя эпохи позднего неолита.

Фото: СВФУ

Погребение Кердюгенского воина является наиболее изученным. Уже проведено радиоуглеродное датирование, антропологические исследования, рассмотрены вопросы погребальных традиций и обрядов, социальной дифференциации общества, военного дела и так далее.

Сейчас необходимо отсканировать весь имеющийся материал погребения. На следующем этапе, с помощью методики антрополога и археолога Михаила Герасимова, воссоздадут облик воина.

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