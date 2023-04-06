В Мегино-Кангаласском районе Якутии обнаружено древнее захоронение

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Вечером 4 апреля работники «Железных дорог Якутии» при выполнении работ по обустройству территории обнаружили древнее захоронение между селами Нижний Бестях и Нерюктяй, сообщает пресс-служба администрации Мегино-Кангаласского района.

Фото: скриншот видео

На следующий день место находки обследовали сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Видео можно посмотреть по ссылке.

«Такие находки будут нередки в ходе дальнейшего промышленного и сельскохозяйственного освоения территорий, к ним надо быть готовыми. Захоронение характерно для якутов, поэтому находка не является уникальной», — отметила научный сотрудник института Александра Прокопьева.

Фото: скриншот видео

По словам эксперта, захоронение относится примерно к концу 18 века. Мужское оно или женское, пока говорить рано, это станет ясно по результатам лабораторных исследований.

Фото: скриншот видео

«Также в захоронении обнаружены фрагменты чороона, деревянных изделий, посуды. Постараемся провести исследование как можно быстрее. Затем, возможно, часть находок будет передана в районный музей», — добавила научный сотрудник.

Фото: скриншот видео

Летом прошлого года аналогичные находки были сделаны в I Хомустахском наслеге Намского района при ремонте газопровода и в Усть-Алданском районе во время карьерных работ.

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