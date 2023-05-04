Это девочка! В единственном стойбище Якутска родился первый олененок

Первенец оленьего стойбища Раисы Ильиновой из Якутска. Скриншот видео

В среду, 3 мая, в 08:15 часов в 40 километрах от Якутска в стаде Раисы Ильиновой родился первый олененок. «КП – Якутия» узнала подробности появления малышки и последние новости единственного в Якутске стойбища.

В апреле под Якутском открылось уникальное оленье стойбище. Удивительную историю его появления и путешествия 25 оленей из хабаровского Нелькана в Якутию читайте по ссылке.

Как и обещали супруги Каразмзины, бывшие хозяева стада, остались в Якутске, чтобы научить оленеводческому ремеслу и принять роды. В момент первых родов Николай Карамзин проходил обследование, сегодня уже выписался из Медцентра.

Первыми, кого олененок увидел на этом свете, были муж Раисы Ильиновой, ее брат и Евгения Карамзина.

– Говорят, все произошло очень быстро. Мобильной связи нет, поэтому муж мне об этом сообщил по спутниковому телефону. Сказал, что у нас девочка родилась. Назвали Кындыкан, она уже бегает, – рассказала хозяйка стада.

У всех оленей успешно прошел период адаптации после тяжелого путешествия в несколько тысяч километров до Якутска. В стаде еще восемь важенок (беременных самок). Ожидается, что они разродятся на днях.

– Мы сами дежурим в стойбище по очереди. Пока никакой поддержки нет. Собираемся гектар огородить, потому что на озере неподалеку люди охотятся, слышны выстрелы. Переживаем из-за этого. Еще хотим провести интернет, а то связи нет, – поделилась Раиса Ильинова.

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