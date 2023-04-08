Ждем оленят. В мае в единственном в Якутске оленеводческом стойбище ожидается потомство

В мае нельканские олени родят телят в Якутске. Фото: KP.RU

Пригнанные из хабаровского Нелькана олени в мае дадут потомство. Об этом «КП – Якутии» рассказали экс-владельцы стада супруги Карамзины, которые приехали в Якутск, чтобы помочь принять роды.

Удивительную историю якутянки Раисы Ильиновой и путешествия 25 оленей из села Нелькан Хабаровского края в Якутск читайте по ссылке.

Адаптация после поездки и будущее прибавление в оленьем семействе

После тяжелой поездки протяженностью более трех тысяч километров оленям требуется восстановление и отдых. От пережитого стресса они к людям не подходят, даже к своим хозяевам. Адаптация будет длиться несколько дней, поясняют оленеводы.

– Я так рад был, что все мои олени живыми останутся, благодаря Раисе. Но расставаться с ними очень тяжело. Я даже когда на неделю в поселок приезжаю, тяжко мне без оленей, тянет обратно, – говорит потомственный оленевод Николай Карамзин.

Кстати, у северных оленей и самцы, и самки носят рога. Сейчас все животные с рогами – это будущие мамочки. Фото: KP.RU

Он с женой приехал в столицу Якутии вместе с Раисой Ильиновой. Супруги хотят передать свой опыт начинающей коллеге, к примеру, помогут принять роды. Уже в мае тут ожидают 9 телят.

– Олени меняют рога каждый год, потому что летом из-за гнуса они начинают гнить. Сейчас все особи с рогами на голове это важенки, то есть самки. В мае они родят и после отела через 3 дня рога отпадут. Это время дала природа, чтобы мать могла защищать своего теленка, – поясняет Евгения Карамзина.

У всех оленей есть имена, на которые они отзываются. Вот, к примеру, вожак стада Понтик. На нем большой колокольчик, который слышно издалека. Куда бы он ни пошел, все остальные всегда следуют за ним. Фото: KP.RU

Трагический прогноз Карамзиных и опасности жизни в тайге

Последние оленеводы Нелькана еще более 30 лет назад в короткометражном фильме «Северный талисман» предрекали упадок своей отрасли, без должной господдержки так и случилось. Тогда численность местного стада превышала 12 тысяч голов, сегодня в этом хабаровском селе не осталось ни одного оленя.

Увы передать свои знания и опыт больше некому, молодые родственники предпочли таежной жизни тепло поселковых и городских домов с телевизорами и интернетом.

Супруги Карамзины в 2023 году и в 1987 году. Фото: KP.RU / скриншот документального фильма "Северный талисман"

Сам Николай Карамзин за 40 с лишним лет работы не растерял любви к своей профессии, но, увы, здоровье начало подводить. Напомним, решение продать оленей в Якутию он с женой принял после приступа инфаркта.

Жизнь в стойбище полна не только тяжелого труда, но и опасностей. К примеру, в марте как раз в то время, когда шли переговоры с Раисой Ильиновой на стадо напали волки.

– Ночью проснулся, как будто чувствовал что-то. Смотрю, олени бегут. Взял ружье, просто так они бы не бегают. Они круг сделали и побежали обратно, я им сказал: «Тихо!», и они остановились, тогда увидел волка и сразу выстрелил. Второй волк испугался и убежал, – рассказал Николай Карамзин.

С собой из Нелькана они привезли чучело хищника, которое теперь украшает стойбище в Якутске.

Одно из украшений стойбища – чучело волка, который в марте напал на стадо в Нелькане. Фото: KP.RU

«Еще вернемся , а может и останемся в Якутске...»

Также Карамзины привезли в столицу Якутии свой кочевой домик, и сейчас живут прямо на территории стойбища на Вилюйском тракте.

– Ко всему привыкаешь, даже к холодам. В тайге бывает у нас и минус 63 градуса, печку топим всю ночь, и нормально. Дров, конечно, много уходит и сил на заготовку, – говорит жена оленевода.

Эту палатку Евгения Николаевна сшила сама, а Николай Иннокентьевич своими руками смастерил печку. Фото: KP.RU

Хозяйка стойбища Раиса Ильинова мечтает переехать сюда, поближе к оленям. Здесь она планирует построить дом для своей семьи, а также для четы Карамзиных, которые всегда будут здесь дорогими гостями.

В августе супруги собираются вновь приехать в Якутск. А может и останемся тут, с улыбкой заключил Николай Иннокентьевич.

Охранник стойбища. На заднем фоне видна современная палатка семьи Ильиных. Фото: KP.RU

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