В Якутск прибыли 25 спасенных от гибели последних оленей Нелькана Хабаровского края

Хабаровские олени уже в Якутске. Фото: Раиса ИЛЬИНОВА

«Спасите оленей» – с таким криком о помощи обратилась в сети семья Карамзиных, последние оленеводы села Нелькан Хабаровского края. На их призыв откликнулась якутянка Раиса Ильинова, которая и привезла в столицу республики немаленькое стадо.

Пожилые люди признались, что сил и здоровья на содержание животных у них уже нет, поэтому они готовы их продать. Стартапер из Якутии Раиса Ильинова лично приехала к ним, чтобы снять оленеводческое бремя с этой семьи. Она рассказала о своем проекте по возрождению северного оленеводства, и после знакомства супруги решили безвозмездно передать ей своих копытных.

Благодаря помощи земляков, в срочном порядке и в кратчайшие сроки удалось организовать перевозку 25 оленей на «КамАЗе-Сайгак» и 8 нарт в Якутск до закрытия зимника. Дорога заняла 10 дней, Раису Ильинову сопровождают отец и сами супруги Карамзины.

В якутском городе Томмот их встретила машина министерства сельского хозяйства Якутии. По дороге они сделали остановку в селах Белькачи Усть-Майского района и Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

В ночь на 3 апреля оленей выгрузили на территории оленеводческого хозяйства на Вилюйском тракте Якутска. Уже полным ходом здесь идут хозяйственные работы. Этот проект с применением цифровых технологий получил название «Девушка бегущая с оленями».

Подробности удивительной истории о том, как якутянка спасала хабаровских оленей, «КП – Якутия» скоро расскажет.

Команда по спасению и перевозке оленей. Фото: Раиса ИЛЬИНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из оленеводов к трибьюту группы «Кино». Удивительная история «якутского Цоя»

Музыкант из Якутии Петр Погодаев представил трибьют-альбом группы «Кино» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.