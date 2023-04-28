Сделали за две недели. Как реставрировали памятник Дежневу в Якутске, которому отпилили нос и повредили руку

Фото: KP.RU

10 января СМИ написали, что неизвестные отрезали нос памятнику первооткрывателю Семену Дежневу. Сам акт вандализма был совершен ранее – еще 26 декабря 2022 года.

Сообщение вызвало большой шум, ведь памятник Семену Дежневу, его жене Абакаяде Сючю и их сыну Любиму посвящен первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной. Надпись «Россия — Якутия» символизирует нерушимость исторического вхождения Якутии в состав Российского государства. Некоторые горячие головы их числа комментаторов даже усмотрели в этом разжигание национализма и сепаратизма.

Полиция сразу же завела уголовное дело по ст.214 УК РФ (вандализм), но позже дело было переквалифицировано на другую статью – ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

Согласно этой статье виновным грозит штраф до трех миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо лишение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

«Это циничный и сознательный плевок в прошлое»

Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что это не обычный акт «случайного» вандализма пьяных хулиганов.

— Это циничный и сознательный плевок в прошлое, в историю родной страны и республики. Материальной ценности сам отпиленный кусок носа бронзовой скульптуры, конечно, не представляет, хотя восстановление потребует выделения бюджетных средств и времени. Постараемся привести пострадавшего Дежнева в порядок поскорее. Также учтем данный объект при формировании новой схемы размещения видеокамер уличного наблюдения, — сказал глава города.

Он отметил, что работы по восстановлению памятника может выполнять только специализированная организация по ремонту объектов культурного наследия, с привлечением скульптора.

«Хотел отрезать руку»

После такого шума сотрудники полиции быстро нашли и задержали подозреваемых в вандализме, о чем сообщили уже 20 января. Вандалами оказались двое жителей Хангаласского района 34 и 36 лет, причем один из них уже был ранее судим за наркопреступление и мошенничество.

Мужчины после весело проведенного вечера в ресторане решили зайти к месту работы, чтобы забрать электроинструмент и, вернувшись к памятнику, отпилили фрагмент носа у скульптуры. О причинах такого экстравагантного поступка не сообщается.

«Хотел руку отрезать, не получилось, нужно было больше времени», — признался на видео один из задержанных.

В апреле прокуратура Якутии сообщила, что уголовное дело направлено в суд. Материальный ущерб оценили в 870 тысяч рублей. Согласно картотеке суда судебное заседание еще не назначено. А на этой неделе стало известно, что нос у памятника восстановлен.

Дежнев с восстановленным носом. Фото: «Якутск Вечерний»

Во сколько обошлось восстановление

Как сообщили «КП – Якутия» в СЭГХ Якутска, реставрацией занималась компания ООО «Вертекс». Им понадобилось две недели на реконструкцию, так как требовалось не только восстановить бронзовый нос, но и частично отпиленную руку первопроходца.

Все работы по проектированию, изготовлению слепка, сварке и шлифовке оценили в те же 870 тысяч рублей. Кстати, в мае планируется начать дальнейшие работы по реконструкции архитектурного объекта.

Напомним, что в октябре 2022 года прокуратура обязала мэрию Якутска отремонтировать памятник. На нем были обнаружены сколы плиточного слоя и лестничного марша, а также разрушен фундамент левой колонны. Помимо ремонта памятника требуется восстановить и сам сквер. Планируется, что работы будут завершены в сентябре ко Дню города.

Справка КП:

Семен Дежнев — русский путешественник, землепроходец, якутский атаман. По некоторым данным, взял себе в жены якутку Абакаяду, после чего отправился на Колыму и так и не возвратился к ней. Согласно местной легенде, Абакаяда родила ему сына Любима, а также ждала мужа 20 лет.

Композиционный памятник из трех скульптур — Семена Дежнева, его жены Абакаяды Сючю и сына Любима — был установлен в Якутске в 2005 году.

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