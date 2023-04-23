Фотофакт: памятнику Дежневу в Якутске вернули отпиленный нос

Фото: «Якутск Вечерний»

Памятник землепроходцу Семену Дежневу в Якутске восстановлен — ему вернули отпиленный нос, сообщило издание «Якутск Вечерний».

Напомним, 26 декабря прошлого года двое жителей Хангаласского района 34 и 36 лет после весело проведенного вечера в ресторане отрезали у скульптуры кончик носа. Для этого мужчины специально зашли на место работы, чтобы забрать электроинструмент, и вернулись к памятнику.

Как они сами признались, изначально они планировали отпилить руку, но не получилось: нужно было больше времени. О том, что их подвигло на такой поступок, не сообщалось.

Фото: KP.RU

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Справка

Памятник Семену Дежневу, его жене Абакаяде Сючю и их сыну Любиму посвящен первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной. Надпись «Россия — Якутия» символизирует нерушимость исторического вхождения Якутии в состав Российского государства.

Памятник изготовлен в 2005 году в Санкт-Петербурге по эскизам трех якутских художников.

Семен Иванович Дежнев — казачий атаман, землепроходец, один из первооткрывателей пролива между Азией и Северной Америкой, Чукотского моря, северной части Тихого океана и Чукотского полуострова. В 1638 году прибыл в Якутской острог.

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