В Якутске после осквернения памятника Семену Дежневу завели уголовное дело

Фото: KP.RU

Прокуратура Якутска признала законным возбуждение уголовного дела о вандализме в отношении памятника Семену Дежневу. Неизвестные отпилили скульптуре Дежнева кончик носа. После этого полиция завела дело по 214-й статье.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – заверили в ведомстве.

При этом ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 9 января, но оказалось, что это не так. 9 января прохожие обнаружили отпиленный нос, а сам акт вандализма был совершен ранее – точно неясно, когда, но после 26 декабря.

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