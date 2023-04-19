Уголовное дело вандалов, осквернивших памятник Семену Дежневу в Якутске, направлено в суд

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело по факту повреждения памятника первооткрывателю Семену Дежневу и его жене Абакаяде, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Два жителя Хангаласского района обвиняются в повреждении объектов культурного наследия. В декабре 2022 года пьяные мужчины решили повредить «Памятник великому землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде».

Они приехали туда на машине, и один из мужчин при помощи угловой шлифовальной машины отпилил скульптуре кончик носа. Ранее он признавался, что сперва хотел отрезать памятнику руку, но ему не хватило времени. После этого обвиняемые скрылись с места преступления.

Мэрии Якутска был причинен материальный ущерб в размере 870 тысяч рублей, обвиняемым грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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