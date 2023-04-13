В Якутске появилась схема мошенничества с «растаможиванием авто из Японии»

Фото: KP.RU

Читатель «КП-Якутия» сфотографировал на улицах Якутска очередное «заманчивое» объявление. Людям предлагают 1500 рублей за 30 минут свободного времени, взамен же нужно отдать данные своего паспорта, СНИЛС и «Госуслуг».

Хитрая схема завязана на так называемом «растаможивании авто из Японии». Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и жертвы мошенничества потом могут столкнуться с очень неприятными последствиями.

Как сообщили «КП-Якутии» в МВД республики, первая опасность заключается в передаче персональных данных и в особенности к «Госуслугам».

«После несанкционированной передачи доступа к личному кабинету злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку карты, привязанной к „Госуслугам“, зарегистрировать фиктивный бизнес или набрать кредитов на ваше имя в микрофинансовых организациях», — подчеркнули в ведомстве.

Второе, не столь явное последствие, может прийти в виде больших налоговых отчислений. Похожая ситуация произошла в Республике Беларусь со студенткой по имени Юлия. Она за 100 долларов оформила на себя машину Tesla и теперь должна заплатить налог на более чем 11 тысяч долларов. Юридически Юля ввозила из Европы приобретенный ею по документам автомобиль Tesla Model 3 стоимостью почти 50 тысяч долларов. Позже налоговые инспектора проверили официальные доходы девушки и сравнили их с расходами, в том числе и на приобретение Tesla Model 3. Оказалось, что расходы превышают доходы, и на разницу суммы был насчитан подоходный налог. Конечно, налоговый кодекс Республики Беларусь отличается от российского, но не кардинальным образом.

В-третьих, из-за подставных лиц на растаможивании автомобиля могут пострадать и добропорядочные покупатели машин. Предложения оформить автомобиль на подставное лицо — мошенническая схема, придуманная с целью минимизировать таможенные платежи. Но эти факты рано или поздно вскрываются, платежи довзыскиваются, а в ГИБДД регистрация такого автомобиля прекращается.

И в отношении тех, кто участвует в таких «операциях», можно возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласитесь, не стоит ради 1500 рублей так рисковать своим будущим.

Как добавили в МВД Якутии, на территории республики обращений в полицию пострадавших по этой схеме пока не зарегистрировано. Граждан призывают не реагировать на подобные предложения, так как риск быть обманутым мошенниками существует всегда.

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