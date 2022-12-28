«Вероятно, задушили». Обнародованы новые подробности гибели якутянки-экстрасенса в Турции

Дом, где проживала Галина с бойфрендом и детьми. Там ее предположительно и убили. Фото: expatguideturkey.com

Всю Якутию потрясла история о гибели в Турции молодой якутянки Галины Трофимовой, которая также была известна как экстрасенс Уу Далайа.

В ее смерти правоохранительные органы Стамбула подозревают ее сожителя, гражданина Ирана Армина Асгари. Особое внимание у них вызвал тот факт, что иранец тут же пустился в бега после трагедии.

В запутанном деле начинают всплывать новые подробности трагедии. Так, турецкое издание Еxpatguideturkey пишет, что тело Галины обнаружил ее брат, который также проживает в Стамбуле.

Он пришел навестить сестру, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина обратился за помощью к слесарю. Вместе они вскрыли дверь и обнаружили безжизненное тело Галины на кровати. Детей в квартире не было, также пропали все деньги и ценности.

На горле у жертвы были обнаружены характерные синяки, что дало следствию основания предполагать, что она была задушена. Также в рамках предварительного расследования было установлено, что сожитель якутянки Армин Асгари после совершения преступления похитил находившиеся в квартире ценности, забрал ее детей, разместил их в одном из отелей и скрылся.

Прокуратура Стамбула направила обращение властям Ирана с просьбой задержать Армина Асгари, который подозревается в убийстве в Стамбуле его сожительницы гражданки РФ Галины Трофимовой.

Точные причины смерти якутянки будут выяснены после заключения судмедэкспертов. Затем ее тело доставят для захоронения на родину.

Убийство молодой якутянки Галины Трофимовой, также известной как экстрасенс Уу Далайа, вызвало широкий общественный резонанс. Галина называла своего бойфренда Армина Асгари Хабибом, что переводится как «любимый».

Уу Далайа ласково называла бойфренда Хабибом. Фото: t.me/uudalaya

Галина — Уу Далайа родом из Верхневилюйского района Якутии. Раньше работала учителем английского языка, затем переехала в Москву, потом в Стамбул. Была известна своими экстрасенсорными способностями, проводила различные обучающие курсы и марафоны по теме бацзы, а также продавала различные аксессуары и амулеты.

С иранцем Армином она познакомилась на курсах турецкого языка, о чем часто рассказывала своим подписчикам в соцсетях.

Она признавалась, что ей было сложно принять в свою жизнь мужчину после долгих лет одиночества и сложного токсичного брака, но он сумел найти ключ к ее сердцу. Пара даже строила планы на долгую и счастливую старость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Турции скоропостижно скончалась якутский экстрасенс (подробнее)

«Ее жизнь оборвал мужчина, которого она считала своим мужем». Родные погибшей в Турции якутянки-экстрасенса — об обстоятельствах ее смерти (подробнее)

Улетел из Стамбула в Тегеран. Турецкая прокуратура просит задержать предполагаемого убийцу якутянки-экстрасенса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.