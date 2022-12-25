«Ее жизнь оборвал мужчина, которого она считала своим мужем». Родные погибшей в Турции якутянки-экстрасенса — об обстоятельствах ее смерти

Фото: t.me/uudalaya

25 декабря в Турции при невыясненных обстоятельствах погибла молодая девушка, якутянка Галина Трофимова, также известная как экстрасенс Уу Далайа.

Как стало известно, родные подозревают в чудовищном зверстве ее сожителя — иранца по имени Хабиб. Как рассказала газете «Саха Сирэ» сестра Галины Кристина, он убил девушку, забрал ее деньги и телефон, затем подался в бега в Иран.

Хабиб и Уу Далайа. Фото: t.me/uudalaya

Приводим перевод комментария сестры погибшей:

«Наша сестра погибла от руки человека с черными мыслями. Ее жизнь оборвал мужчина, которого она считала своим мужем. Убийца забрал ее телефон, украл все ее деньги и подался в бега в Иран. Мы не можем зайти ни в один ее аккаунт, поэтому, если в ее социальных сетях вдруг будет опубликован новый пост, не верьте, телефон в руках того человека», — пишет она.

Родственница добавила, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Сейчас они начали сбор денег на то, чтобы перевезти тело на родину.

Галина — Уу Далайа родом из Верхневилюйского района Якутии. Раньше работала учителем английского языка, затем переехала в Москву, потом в Стамбул. Была известна своими экстрасенсорными способностями, проводила различные обучающие курсы и марафоны по теме бацзы, а также продавала различные аксессуары и амулеты.

С иранцем Хабибом она познакомилась на курсах турецкого языка, о чем часто рассказывала своим подписчикам в соцсетях.

Пара казалась любящей и счастливой, несмотря на разность культур. Фото: t.me/uudalaya

«Родился и вырос в стране строжайшего ислама, чтобы поддерживать меня на моем нелегком пути», «Он изначально знал, что я идеально ему подхожу», «Он сказал всем своим друзьям, что женится только на женщине из России с детьми», — такими словами описывала Уу Далайа своего избранника.

Она признавалась, что ей было сложно принять в свою жизнь мужчину после долгих лет одиночества и сложного токсичного брака, но Хабиб сумел найти ключ к ее сердцу. Пара даже строила планы на долгую и счастливую старость.

Что на самом деле произошло в семье в ночь на Рождество, теперь предстоит выяснить следствию. У молодой женщины остались двое детей.

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