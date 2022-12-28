Улетел из Стамбула в Тегеран. Турецкая прокуратура просит задержать предполагаемого убийцу якутянки-экстрасенса

Армин Асгари и Уу Далайа. Фото: t.me/uudalaya

Прокуратура Стамбула направила обращение властям Ирана с просьбой задержать Армина Асгари, который подозревается в убийстве в Стамбуле его сожительницы гражданки РФ Галины Трофимовой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ, которая цитирует надзорное ведомство.

— По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого стало известно, что гражданин Ирана Армин Асгари улетел из Стамбула в Тегеран. В этой связи прокуратура обратилась с просьбой к иранским коллегам задержать подозреваемого. Со своей стороны турецкие представители готовы вылететь в Тегеран для его сопровождения в Стамбул, — говорится в релизе прокуратуры Стамбула.

Как говорится в официальном сообщении, уроженка Якутии Галина Трофимова в течение восьми месяцев проживала с сыном и дочерью в Стамбуле. По данным полиции, она была найдена мертвой 24 декабря в арендованной квартире в районе Кагытхане после заявления о пропаже от ее младшей сестры, также проживающей в Стамбуле.

В рамках предварительного расследования было установлено, что сожитель россиянки Армин Асгари после совершения преступления похитил находившиеся в квартире ценности, забрал ее детей, разместил их в одном из отелей и скрылся.

Пара казалась любящей и счастливой, несмотря на разность культур. Фото: t.me/uudalaya

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что в курсе ситуации со смертью россиянки и находятся в контакте с местными властями. Вслед за завершением необходимых процедур по линии судмедэкспертизы, куда доставлено тело россиянки, будет подготовлено заключение о причинах ее смерти. После этого оно может быть репатриировано на родину, сказали в диппредставительстве.

Убийство молодой якутянки Галины Трофимовой, также известной как экстрасенс Уу Далайа, вызвало широкий общественный резонанс. Отметим, что ранее Армина Асгари называли Хабибом. Путаница возникла из-за того, что так его называла сама экстрасенс Галина. Хабиб переводится как «любимый».

Галина — Уу Далайа родом из Верхневилюйского района Якутии. Раньше работала учителем английского языка, затем переехала в Москву, потом в Стамбул. Была известна своими экстрасенсорными способностями, проводила различные обучающие курсы и марафоны по теме бацзы, а также продавала различные аксессуары и амулеты.

С иранцем Армином она познакомилась на курсах турецкого языка, о чем часто рассказывала своим подписчикам в соцсетях.

Она признавалась, что ей было сложно принять в свою жизнь мужчину после долгих лет одиночества и сложного токсичного брака, но он сумел найти ключ к ее сердцу. Пара даже строила планы на долгую и счастливую старость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Турции скоропостижно скончалась якутский экстрасенс (подробнее)

«Ее жизнь оборвал мужчина, которого она считала своим мужем». Родные погибшей в Турции якутянки-экстрасенса — об обстоятельствах ее смерти (подробнее)

«Вероятно, задушили». Обнародованы новые подробности гибели якутянки-экстрасенса в Турции (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.