В Турции скоропостижно скончалась якутский экстрасенс

Фото: t.me/uudalaya

25 декабря из Турции пришла трагическая весть — внезапно оборвалась жизнь молодой якутянки. Уу Далайа (с якутского языка можно перевести как «глубокая вода»), в миру Галина Трофимова, называла себя экстрасенсом и активно делилась в соцсетях своей жизнью, которая казалась яркой и полной впечатлений.

Также девушка была известна тем, что проводила различные обучающие курсы и марафоны по теме бацзы, а также продавала различные аксессуары и амулеты.

В последнее время Уу Далайа с двумя детьми проживала в Турции и собиралась замуж за молодого человека по имени Хабиб.

Хабиб и Уудалайа. Фото: t.me/uudalaya

За день до гибели девушка поделилась в соцсетях фотографией гостинца от матери — якутским омулем домашнего посола. А уже на следующий день под фотографией начали появляться скорбные комментарии.

Обстоятельства смерти еще не известны. Некоторые пользователи сети начали обвинять в гибели молодой девушки ее сожителя. Как бы то ни было, разобраться в этом предстоит следствию. А сейчас родственники объявили сбор денег, чтобы похоронить Уу Далайа на родине.

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