«Здесь я нашла лучшую подругу и любовь». Как олимпийская чемпионка Ксения Дудкина вернулась в спорт после поездки в Якутию

Фото: gimnastika.pro / соцсети

На закрытии якутского молодежного фестиваля «Муус устар» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина призналась Якутии в любви. Разбираемся, как же связана прославленная спортсменка из Омска с самым большим регионом России.

«Всегда рада возвращаться в Якутию»

На этой неделе гимнастка прилетала в Якутск вместе с коллегой Лале Крамаренко в качестве почетных гостей фестиваля. Они дали мастер-класс для юных поклонников художественной гимнастики.

Встреча Ксении Дудкиной и Лале Крамаренко в якутском аэропорту. Фото: УФКиМС

На закрытии «Муус устара» Ксения Дудкина поблагодарила за приглашение и обещала вернуться вновь. Вместе с 3-тысячным залом спорткомплекса «Триумф» проскандировала девиз фестиваля «Якутия, вперед!».

– Семь лет назад жила в Якутии, нашла тут лучшую подругу и любовь. Я рада, что Якутия и фестиваль «Муус устар» поддерживают спорт, потому что спорт — это настоящая школа жизни. Всегда рада возвращаться в Якутию, уверена, что приеду вновь, – сказала она со сцены.

Многих якутян тронуло проникновенное признание спортсменки, но не все знают, что же связывает гимнастку с Якутией, и кто же та самая лучшая подруга? «КП – Якутия» нашла ответы на эти вопросы.

Поиск себя после Олимпиады и путь в тренеры... через Якутию

Ксения Дудкина родилась в Омске, там же начала заниматься гимнастикой. В 2012 году она вместе с Анастасией Назаренко, Каролиной Севостьяновой, Алиной Макаренко, Ульяной Донсковой и Анастасией Близнюк завоевали золото в групповом многоборье на Олимпийских играх в Лондоне.

После столь высокого достижения многие спортсмены теряют мотивацию. Куда еще стремиться, когда в твоей копилке уже есть олимпийское золото? Вот и Ксения в 17 лет решила завязать со спортом. Как сама она призналась, после Лондона она не только перестала заниматься гимнастикой, даже не следила за соревнованиями и успехами коллег.

Победа в многоборье сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Фото: Алексей КУДЕНКО

Так прошло 2 года в поисках себя. Все изменилось, когда Дудкина познакомилась с человеком, сумевшим вдохновить ее вернуться в спорт. Этим человеком оказалась самая знаменитая гимнастка Якутии Виолетта Иванова. Именно о ней говорила Дудкина в своей речи на закрытии «Муус устара».

– Я встретила замечательную Виолетту, которая своим крутым отношением к профессии тренера вдохновила меня на работу с детками и рассказала мне, как это интересно. Виолетта пригласила меня в Якутию и завлекла тем, что это очень особенный край, и я увижу там то, чего не видела никогда, и действительно так и было, – писала в соцсетях Ксения.

Ксения Дудкина и Виолетта Иванова. Фото из соцсетей

По совету подруги уже именитая спортсменка приехала в Якутию и проработала здесь 1,5 года. Параллельно Ксения отучилась в Республиканском училище олимпийского резерва в Якутске. В 2016 году защитила выпускную квалификационную работу. Этот опыт перевернул взгляд Дудкиной на свою жизнь и призвание.

– Сделала вывод, что если я не буду тренером, то сделаю большую ошибку, потому что у меня есть опыт, который я могу передать детям, благодаря чему они могут стать чемпионами. Сейчас я чувствую огромную ответственность за свою работу и за своих воспитанниц. Очень серьезно подхожу к работе, потому что по-другому не могу, как попало, мне не надо, – отмечала она.

Российская чемпионка и якутская гимнастка – лучшие друзья в спорте и в жизни

Фото из соцсетей

О Виолетте Ивановой Дудкина до сих пор отзывается самыми теплыми словами, называя якутянку человеком, понимающим ее с полуслова и в нужный момент протягивающим ей руку помощи.

– Виолетта научила меня работать, показала, как нужно любить себя, помогла мне стать красивой, не только снаружи, но и внутри. Человек, который любил меня ровно такой, какая я есть. Мы долго вместе занимались одним делом, это был самый лучший мой этап осознания. Благодаря ей, я узнала, что такое быть взрослой, что помогло мне с уверенность найти своё место, работу, и обрести семью, – признавалась чемпионка.

Этой светлой дружбе скоро исполнится 10 лет.

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