Камила Валиева повторила танец Уэнсдей Аддамс во время флешмоба на льду в Якутске

Фото: скриншот видео

24 марта олимпийская чемпионка, чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева провела мастер-класс для юных фигуристов в рамках третьего молодежного фестиваля «Муус Устар».

Мы уже писали про показательное выступление спортсменки в образе шаманки с бубном. А после мастер-класса Камила решила провести флешмоб с не менее популярным и узнаваемым образом — Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей» от Netflix.

К танцу присоединились юные фигуристы, которые пришли позаниматься с Валиевой на мастер-классе. И, скажем, от своего кумира они не отставали ни на йоту! Видео можно посмотреть по ссылке.

Впервые с танцем Уэнсдей Аддамс Камила Валиева выступила гала-шоу чемпионата России в декабре прошлого года. Яркое и смелое показательное выступление вызвало полный восторг у зрителей — Валиева полностью попала в образ мрачной Уэнсдей Аддамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега.

«Для нас приезд Валиевой — особое событие»

После выступления якутские фанаты Камилы Валиевой подарили олимпийской чемпионке сувениры от чистого сердца — куклу ручной работы и подвеску с коньком с бриллиантом.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

— Мы специально готовились к приезду Камилы, заказали эксклюзивную серебряную подвеску с якутским бриллиантом и куклу Снегурочку, которую изготовила мастер Айталина Софронеева. Нам кажется, что она отвечает образу Камилы, — рассказали «КП-Якутия» активистки Екатерина Григорьева и Нюргуяна Егорова.

Фото: KP.RU

По словам фанатов, в их группе собрались самые разные люди: зампред правительства, журналисты, блогеры, врачи, даже есть полковник полиции.

— Для нас приезд Камилы Валиевой — особое событие. Во время Олимпиады мы устроили совместный просмотр, болели за наших девочек со слезами на глазах, — делятся фанаты.

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