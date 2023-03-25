В Якутске завершился молодежный фестиваль «Муус Устар»

Фото: KP.RU

25 марта в Якутске прошла торжественная церемония закрытия третьего молодежного фестивался «Муус Устар».

В 2023 году фестиваль прошел под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Было организовано 12 направлений: «Двигайся и достигай!», «Создавай и воплощай!», «Мир цифровизации!», «Играй и создавай!», «Расскажи о главном!», «Воплощай и вдохновляй!», «Поколение Профи!», «Стартуй к бизнесу!», «Перспектива в познании!», «Твори добро!», «ЭкоЛидер», «Дипломатия». В них приняла участие молодежь со всех уголков республики.

Также «Муус Устар» запомнился яркими гостями и наставниками: спортсмены Камила Валиева, Никита и Дарья Нагорные, Лала Крамаренко и Ксения Дудкина, блогер Алексей Столяров, исполнители Надежда Ангарская, L'One — вот далеко неполный список звезд, приехавших на фестиваль.

Церемония закрытия началась с театрализованного представления в стиле современного Олонхо. Также прозвучали послания президента России, главы Якутии и председателя правительства республики. На сцену с Надеждой Ангарской вышел победитель конкурса ведущих Евгений Байдин.

Фото: KP.RU

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина рассказала, что 7 лет назад жила в Якутии, нашла тут лучшую подругу и любовь. Она рада, что Якутия и фестиваль «Муус Устар» поддерживают спорт, потому что спорт — это настоящая школа жизни. Ксения вместе с 3-тысячным залом проскандировала девиз фестиваля «Якутия, вперед!».

Олимпиец Никита Нагорный побывал в Якутске впервые и очень благодарен за море положительных эмоций. Он признался, что попробовал выполнить якутскую «вертушку», но у него с трудом получилось только один раз, хотя рекорд по этой дисциплине составляет больше 70 вращений. Он поблагодарил Якутию за сохранение своих спортивных традиций.

Фото: KP.RU

На торжественном закрытии выступили обладательницы Гран-при танцевального конкурса Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова, а также победитель вокального конкурса «Сулустар», бархатный баритон Павел Николаев. Также спела на якутском языке певица Какитока, получившая приз зрительских симпатий.

— Огромное спасибо организаторам, приятно участвовать хедлайнером. За 2 месяца я побывал у вас во второй раз, и могу сказать: у вас крутой город и республика, невероятная природа и люди талантливые. Глядя на то, что ребята творят на лекциях, хочется сказать, вы крутые, все у вас получится! Спасибо, Якутск, низкий поклон, — сказал на закрытии блогер Алексей Столяров.

Камила Валиева тоже пожелала процветания республике, также прозвучало приветствие от имени народа ДНР.

На церемонии закрытия выступили и звезды якутской эстрады: Кэскил Баишев, Понсаш, KitJah и многие другие.

Фото: «Муус Устар»

На фестивале «Муус устар» лучшим молодежным арктическим районом стал Булунский район. Победители получили приз — 1 миллион рублей. А главный приз фестиваля — 2 миллиона рублей — с большим отрывом завоевала команда Мегино-Кангаласского района. Награду самой сплоченной, массовой и талантливой команде вручил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

Завершилось яркое шоу выступлением рэпера-якутянина L'One, который специально приехал поздравить своих земляков.

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