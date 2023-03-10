«Увозил детей на такси в лес»: следователи рассказали, как поймали «якутского Чикатило»

Фото: СК Якутии

В Якутии пройдет суд над маньяком, известным общественности как «якутский Чикатило». Он орудовал в республике в 80-90-е годы: его жертвами становились маленькие девочки, которых маньяк насиловал и убивал. В середине 90-х «якутский Чикатило» вдруг пропал, но недавно следствию удалось выйти на него.

Поиски маньяка начались еще зимой 1983 года, когда в Ленске пропали двое детей – четырехлетняя Катя Горячко и пятилетняя Света Вахрушева. Катя пришла в госте к Свете, которая жила в центре города, и родители разрешили детям покачаться на качелях во дворе. Выглянув в очередной раз в окно, мать одной из девочек увидела, что подруги пропали.

Девочек так и не смогли найти, расследование спустя какое-то время приостановили. О случае вспомнили и вернулись к нему спустя 11 лет, когда в Ленске пропала еще одна девочка, девяти лет. Она пропала по дороге в магазин.

К тому моменту у жителей оставалось мало сомнений, что в городе орудует маньяк, которого прозвали «якутским Чикатило». Впрочем, милиции не удалось найти ни следа жертв или самого преступника. Позже маньяк объявился еще раз – в Ленске и Мирном он изнасиловал и убил еше двух девочек, а в 1994 году, угрожая пистолетом, завел на стройку 15-летнюю девушку, где также изнасиловал. После череды преступлений маньяк пропал с радаров.

Выйти на след преступника удалось лишь в 2021 году, когда делами заинтересовался отдел СК, расследующий преступления прошлых лет. Следователи обратили внимание на пожилого заключенного, сидящего в одной из колоний под Новосибирском. Его в 2018 году приговорили к 18 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований малолетних девочек.

Следователи выяснили, что в 80-90-х он жил в Ленском и Мирнинском районах Якутии. Мужчина подрабатывал таксистом. Оперативники разыскали свидетелей, которые пользовались его услугами, провели расследование и выяснили, что таксист по дороге тормозил возле детей на улице и предлагал им покататься на машине. Своих жертв маньяк вывозил в лес, насиловал и убивал, после чего закапывал там же, в лесу.

На допросе пожилой зэк не стал долго отнекиваться и признался в преступлениях. Он согласился сотрудничать и подробно рассказал, как убивал детей:

«После изнасилования я надел девочке на голову мешок и вывез в лес. Затем вытащил из салона и ударил монтировкой по голове. К тому времени она уже не дышала. Тело закопал в лесу», – откровенничал «якутский Чикатило».

Останки девочек пока не нашли, но собранных улик оказалось достаточно, чтобы в конце 2022 года маньяку предъявили обвинения в пяти убийствах и шести изнасилованиях. Материалы уже передали в Ленский районный суд, в ближайшее время там начнется рассмотрение дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убил и изнасиловал пять девочек и женщин. Маньяка из Якутии будут судить за преступления 40-летней давности (подробнее)

«Ударил монтировкой, она уже не дышала». Якутский маньяк рассказал, как убивал своих жертв (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.