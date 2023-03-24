Танцы с бубном. В Якутске олимпийская чемпионка Камила Валиева выступила в образе шаманки

Фото: KP.RU

24 марта 16-летняя олимпийская чемпионка, чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева прибыла в Якутск для участия в третьем молодежном фестивале «Муус Устар».

— Я рада стать частью такого события как «Муус устар». Я рада, что даже здесь в Якутске занимаются фигурным катанием, следят за этим видом спорта. Спасибо за столь теплый прием, — сказала она перед выступлением, а министр спорта Якутии Леонид Спиридонов поблагодарил ее за визит и подарил якутские сережки в виде мамонтов.

Фото: скриншот видео

Камила Валиева выступила на льду спорткомплекса «Эллэй Боотур» с показательным номером, явно вдохновленным северной тематикой. Она примерила на себя образ шаманки с бубном, каждый раз вызывая неизменное восхищение аудитории при выполнении сложных элементов. Посмотреть видео выступления можно также по ссылке.

Помимо этого, обладательница золотой олимпийской медали дала бесплатный мастер-класс для юных фигуристов, как подростков, так и совсем малышей. Она давала задания и строго следила за их исполнением.

Фото: KP.RU

— Я заметила, что некоторые из вас не тянут стопу. Это важно, ведь от этого зависят и прыжки, — поправляла Валиева маленьких подопечных.

Поддержать спортсменку пришли и многочисленные фанаты, которые принесли с собой большой плакат со словами любви.

«Камила очень вежливая и доброжелательная, она сумасшедше трудолюбивая, и мы очень любим ее», — говорят они.

Фото: KP.RU

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