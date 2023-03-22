Организаторы якутского фестиваля «Муус устар» опровергли участие певицы Доры и 15-миллионные расходы на гостей

Коллаж KP.RU

В соцсетях распространяется список гостей «Муус устара» с развернутой сметой, по которой только на хэдлайнеров потрачено минимум 15 миллионов рублей. Оргкомитет фестиваля опроверг эту информацию.

По данным анонимного источника, гостями мероприятия станут 48 российских и якутских музыкантов, спортсменов и экспертов в различных областях. В этом числе упомянута подростковая звезда Дарья Шиханова, больше известная как Дора. Согласно выложенному документу, исполнительница треков «Дорадура» и «Младшая сестра» запросила за визит в Якутск и выступление более 1,3 миллионов рублей.

Общая сумма трат на хэдлайнеров переваливает за 15 миллионов рублей, утверждают авторы поста.

Скришнот документа. Источник: t.me/Yktpublicofficial

В официальном телеграм-канале «Муус устара» это сообщение назвали фейком.

– В социальных сетях распространяется недостоверная информация о расходах на фестиваль. Как доказательство приводится таблица с перечнем гостей фестиваля. Такой документ может сделать любой желающий – происхождение этой информации нам неизвестно, – говорится в релизе.

Уточняется, что главными гостями фестиваля являются звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, рэпер Леван Горозия и блогер Богдан Булычев.

– В этом году основная часть фестиваля связана с образовательной деятельностью и патриотикой, поэтому в числе главных гостей – самые именитые педагоги России. Кроме того, для проведения мастер-классов и творческих встреч приглашены признанные эксперты и лидеры в спорте, современной музыке, искусстве, кинематографии. Для участников «Муус устар» – это возможность общаться и учиться у лучших представителей современных креативных индустрий и спорта, – отмечают организаторы.

Показательные выступления и лекции гостей фестиваля по 12 направлениям предназначены для участников, в числе которых молодежь со всей Якутии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.