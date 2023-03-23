Расследование дела няни-чудовища из Якутска, сломавшей психику нескольким детям, завершено

Фото: соцсети

Завершено расследование уголовного дела, пожалуй, самой жестокой няни в Якутске Лилии С. Вряд ли кто из сиделок может сравниться с этой женщиной по количеству детей, которым она сломала психику.

Материалы поступили в суд в среду, 22 марта. В четверг судья начал его изучать. Заседание пока не назначено.

Моя жестокая няня

33-летняя Лилия С. работала няней не один год. За это время она успела обойти несколько семей. Многие родители не знали, что творится в доме в их отсутствие, однако отмечали, что их малыши после нее стали плаксивыми, нервными, писают в штаны, закатывают истерики. Няня все объясняла разлукой с мамой на весь день.

Однако нашлись и те, кто не поверил ей и заподозрил неладное. В основном люди просто отказывались от ее услуг. Но нашлась одна мама, которая установила скрытую камеру в квартире. Она и поймала «воспитательные моменты» няни.

После того как видео (можно посмотреть тут), где сиделка, развалившись на кровати, страшно вопит на двухлетнего беззащитного, напуганного малыша, материт и лупит его, разлетелось в соцсетях, отозвались сразу несколько семей, узнавших в женщине на кадре свою няню.

И тут все раскрылось...

Прошла черным кошмаром по нескольким семьям

Оказалось, зрелая женщина не только пугала детей своими истошными воплями, что у кого-то аж соседи записали звук через стенку, так громко она орала. Но и опустошала холодильник, воровала вещи. Более того, снимала тиктоки в чужой квартире с чужими детьми.

А одна женщина пожаловалась, что няня украла фотографии ее ребенка с ее страницы в соцсети и разместила на своей, якобы это ее семья и ее жизнь.

Лилия не пожалела даже маленькую дочурку своей приятельницы. Мать попросила подругу, работавшую няней, посидеть с ее ребенком, пока она бегает по делам. Это было всего два раза. Но двухлетняя малышка не избежала участи других подопечных жестокой няни. Все раскрылось, когда девочка рассказала о страшной тяте вернувшемуся из командировки папе. Семья оборвала с Лилией все связи.

Подробнее о деяниях жестокой няни — в материале «Няня-чудовище: 33-летняя женщина сломала психику нескольким детям из разных семей в Якутске» по ссылке.

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