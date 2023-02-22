Что стало с кошачьим семейством, найденным на ледовой переправе в Якутии

Фото: Zlata_tv

Вот уже несколько дней кошачье семейство во главе с мамой живет у зоозащитницы из Якутска Златы Сычевой.

Четыре кошки чувствуют себя хорошо и с аппетитом кушают. Но пятая, самая маленькая, отказывалась от еды и воды. Она молча сидела с безучастным видом, уставившись в одну точку и не проявляя никакого интереса к жизни. А ведь котята в ее возрасте должны бегать, резвиться и изучать мир вокруг.

«Котята весят все 1 кг 250 грамм — 1 кг 350 грамм. А маленькая Энид (так назвали котенка) — всего 900 грамм. Поэтому и замерзла. А остальные, наверно, не успели», — говорит Злата.

Сейчас, по прошествии нескольких дней, Энид уже начала кушать. Это хороший признак. Но в туалет пока не ходит.

«У нее кишечник пострадал. Мы ей купили микроклизму. Сегодня будем ставить, помогать ей. А так до сих пор у нее уколы, капельницы», — поделилась активистка.

Из пяти кошек забрали только одну, которая меньше всех пострадала. Остальные брошенные на произвол тоже ждут, что их кто-нибудь к себе возьмет, хотя бы на передержку. Потому что дома у зоозащитницы уже живут несколько больных собак и кошек, которых тоже нужно пристроить.

Контакты Златы можно найти в ее телеграм-канале.

Напомним, кошачье семейство обнаружили на ледовой переправе через реку Лену в субботу, 18 февраля. После того как был брошен клич о помощи, их подобрала одна женщина и оставила в подъезде общежития. Позже она вернулась за ними, чтобы отвезти Злате. Но к тому моменту кошки успели залезть под лестницу и примерзнуть к полу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Котята, найденные на ледовой переправе в Якутии и оставленные в подъезде, примерзли к холодному полу (подробнее)

Женщина, подобравшая кошек с ледовой переправы у Якутска, вышла на связь с зоозащитниками (подробнее)

В Якутии обнаружили пятерых брошенных кошек на ледовой переправе реки Лены (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.