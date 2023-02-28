В доме у зоозащитницы ЧП: подобранное на ледовой переправе в Якутии кошачье семейство завезло чумку

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Зоозащитница из Якутска Злата Сычева сообщила в своем телеграм-канале о чрезвычайном положении: кошачье семейство, найденное на ледовой переправе, оказалось заражено инфекцией. Новенькие могут заразить и других подопечных активистки.

«У нас ЧП! Срочно нужно много фелиферона. Инсулиновые шприцы. Друзья, у кого есть, делитесь, фелиферон сложно найти. У нас, друзья, инфекция! У семейки чумка, явно в том подъезде подцепили, куда их с реки отвезли», — рассказала она.

Сперва плохо себя почувствовали близняшки. Злата заехала в клинику за лекарством для котят и встретила там их сестренку, которую раньше забрали в семью. Оказалось, что ей тоже стало плохо.

«А это значит, и Энид (младший и самый слабый из котят) вот-вот свалится! И все-все наши в зоне риска. Случилось то, чего я больше всего боялась», — переживает женщина.

По ее словам, выживаемость при чумке кошек — 5-10%, а ее питомцы не привиты, так как в подавляющем большинстве своем они попали к ней в уже ослабленном состоянии.

«У меня шок! Истерика! Неужели столько души, времени и средств в них было вложено зазря? Хима и Катиша уже, кажется, с симптомами, отказ от еды. Дальше что? Кто? Я к этому не готова!» — отчаялась она.

Главная проблема — в фелифероне. Остальное, пишет Злата, найти не проблема. Контакты зоозащитницы можно найти в ее телеграм-канале.

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