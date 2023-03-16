Самая актуальная профессия марта. Какую зарплату обещают дворникам в Якутске

Фото: администрация Якутска

Март отметился в Якутске снегопадами, и доски объявлений пополнились вакансиями дворников. «КП – Якутия» изучила их и узнала, какие условия предлагают за уборку снега.

Каждый день мэрия и управы отчитываются о том, сколько снега убрали с улиц города. К примеру, за последние сутки вывезено 11 738 кубометров. К работе привлекли 43 рабочих и 92 единицы спецтехники. Всего за сезон на городской полигон отправлено 387 831 кубометра снега, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Фото: администрация Якутска

Но на этом все не заканчивается. По правилам благоустройства, каждый собственник, будь то ресторан, банк или любая другая компания, должен следить за порядком на своей территории, в том числе убирать снег. За чистотой во дворах многоквартирных домов следят управляющие компании и ТСЖ.

На фоне обильных осадков в сети появилось много объявлений о вакансиях дворников на сайте Rabota.Ykt.Ru и в профильных телеграм-каналах. Чаще всего речь идет о временном контракте на договорной основе. На постоянку сотрудников ищут клининговые фирмы и УК.

За 15-20-минутный выход со снеговой лопатой вам готовы заплатить 5 тысяч рублей. Одна из управляющих компаний ждет работников на полный день за 28 тысяч рублей. 30-35 тысяч рублей и свободный график предлагает одна из клининговых компаний.

Фото: администрация Якутска

Больше можно получить за выполнение смежных обязанностей. К примеру, кинотеатр «Центральный», ищет, как они сами назвали, мастера по зданию. Работать предстоит посменно, в обязанности, кроме уборки территории, будут входить все виды плотнических работ и прочий мелкий ремонт. За это обещают зарплату чуть более 40,5 тысяч рублей.

Примерно столько же предложит компания «Оптимист» за полный день разнорабочего-дворника с обязанностями грузчика.

Самая большая зарплата за уборку снега, что мы нашли в сети, – до 55 тысяч рублей. На такую зарплату искала разнорабочего одна УК для работы у жилых домов в районе ДСК.

Как правило, особых требований к кандидатам нет, кроме стандартных ответственности и пунктуальности. Некоторые работодатели подчеркивают в объявлениях, что ищут непьющих и не судимых. В редких случаях ждут только граждан России.

Фото: Валерий НИКОЛАЕВ / 2ГИС

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