«Ей сигналили и кричали, но она не слышала». Очевидцы рассказали о гибели женщины в Якутске во время уборки снега

Фото: ГИБДД по Якутии

В минувшее воскресенье, 12 марта, в одном из дворов Строительного округа во время уборки снега, трагически погибла женщина – на нее наехал погрузчик.

Смертельное ДТП произошло около 14:00 на территории дома 15/1 по улице Космонавтов. Этот квартал официально называется 2А, но он больше известен как часть «17-го квартала» и считается неблагополучным. Здесь большинство домов – это двухэтажные деревянные бараки, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Каждую весну и осень эти дома затапливает талая или дождевая вода.

Поэтому наиболее сознательные жители вышли на субботник по уборке снега, которого много выпало в последние дни. Похвальная инициатива горожан, к сожалению, закончилась трагическим происшествием.

По предварительной версии, опубликованной в официальном сообщении ГИБДД, водитель фронтального погрузчика при уборке снега сдал назад, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге он наехал на женщину 1956 года рождения. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

Корреспондент «КП – Якутия» поговорил с очевидцами события. Они считают, что произошла трагическая случайность.

– Погрузчик двигался медленно, постоянно останавливался. Там наледей полно из-за коммунальных аварий. Погрузчик снег убрал, а там лед. Возможно, она шла и поскользнулась на льду, а он ее не заметил, – говорит жительница соседнего дома.

С ней не согласен другой житель, он утверждает, что женщине кричали, но она не слышала или не обратила внимания.

– Она побежала, хотя ей водитель сигналил, когда сдавал назад. Ей все кричали, но из-за шума техники, конечно, не слышно. А теперь водителя, молодого парня-таджика, обвиняют в ее гибели. А наша благая инициатива по уборке снега теперь дискредитирована, как дальше работать, руки опускаются, – говорит он.

Некоторые жители считают, что Лариса (так звали погибшую), могла быть не совсем трезвая. Отметим, что такие выводы делать рано и это может установить только судмедэкспертиза и следствие. Делом о смертельном наезде, скорее всего, займется СУ СК РФ по Якутии.

Между тем, на общегородской планерке глава Якутска Евгений Григорьев поручил усилить меры безопасности при проведении работ с использованием техники, а также оказать содействие правоохранительным органам в расследовании трагедии.

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