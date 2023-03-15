Анекдотичная и грустная ситуация: в Якутске управляющая компания, пытаясь убрать наледь, оставила дом без света

Фото: «Якутскэнерго»

В 202 микрорайоне Якутска сотрудники управляющей компании при уборке наледи под домом повредили отбойным молотком кабельную линию, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

В результате дом, а именно корпус №18, остался без электричества.

«Ремонтные работы осложнены тем, что поврежденный участок кабеля находится под наледью — бригада энергетиков занимается расчисткой поврежденного участка», — передает ресурсоснабжающая компания, чьи электрики отдуваются теперь за неосторожных работников УК.

Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

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