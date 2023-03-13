«Якутия вами гордится!» Айсен Николаев поблагодарил Максима и Евгению Арбугаевых

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Лидер Якутии Айсен Николаев направил слова поддержки брату и сестре Арбугаевым, которые представили свой документальную ленту «Выход» на кинопремии «Оскар».

95-я церемония вручения самой известной кинопремии прошла в ночь на 13 марта. Режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы были номинированы в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» с картиной о влиянии климатических изменений в Арктике на миграцию моржей.

Решением Американской киноакадемии приз получила лента «Заклинатели слонов» из Индии.

– Это большое достижение для всего якутского кинематографа. Максим и Евгения Арбугаевы доказали, что для нашего кинематографа нет границ, нет недостижимых целей! От всей души поздравляю! Желаю творческого вдохновения и новых достижений в любимом деле! Якутия гордится вами, – написал Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

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