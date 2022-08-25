Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду в Усть-Майском районе на реке перевернулась лодка, в результате утонула одна женщина. Информацию «КП — Якутия» подтвердили в районной ЕДДС.

Всего, по их информации, на борту судна было четыре человека. Оставшихся трех подобрала встречная лодка. На пассажирах спасательные жилеты были.

Трагедия произошла около 17 часов вечера.

По информации, которая распространяется в мессенджерах, женщина приехала в район в командировку.

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