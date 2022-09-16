«Это была безответная любовь на расстоянии». Мать пропавшего якутянина рассказала о его чувствах к утонувшей сотруднице Роспотребнадзора

Фото: предоставлено родственниками

В Якутске 11 сентября пропал сын известной общественницы Сулустаны Мыраан – Тиит Дьулус Талбан Уола. Не успело сообщение о его пропаже обойти соцсети и СМИ, как вдруг стало известно, что его исчезновение напрямую связано с утонувшей в Усть-Майском районе сотрудницей Роспотребнадзора, чье тело недавно только нашли.

«КП – Якутия» разбирается в этой трагической и загадочной истории.

Что за девушка из Роспотребнадзора?

24 августа на реке Алдан в Усть-Майском районе произошла трагедия. 25-летняя сотрудница Роспотребнадзора Александра Николаева всего за две недели до происшествия устроившаяся на работу, получила задание ехать в командировку.

Новенькая сотрудница приехала в район и отплыла на лодке вместе с тремя мужчинами, работниками местной администрации. Около 17 часов лодка, плывущая по реке, налетела на топляк (затонувшее бревно) и перевернулась. Сообщалось, что на всех были спасательные жилеты, однако спасти удалось только троих мужчин. Минут через сорок их выловила из воды семейная пара на своей лодке. Девушка пропала.

Спасенных мужчин отвезли в лесной домик, где они высушили одежду и переночевали. Связи в глуши не было. И о происшествии в администрацию Усть-Маи мужчины смогли сообщить только в 5 утра 25 августа.

Когда стало известно о происшествии, в район приехали родные Александры Николаевой. Они присоединились в поисках к спасателям, работникам администрации и местным жителям. Водолазы начали прочесывать дно реки утром 26 августа. На следующий день привлекли вертолет.

4 сентября водолазы Службы спасения обнаружили и подняли со дна лодку, на которой плыла пропавшая сотрудница. А 11 сентября нашли и тело девушки, которое позже опознали родственники.

Фото: из соцсетей

Александра Николаева родилась 3 октября 1996 года. В 2020 году окончила Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова по специальности «Медико-профилактическое дело», квалификация — врач по общей гигиене, эпидемиологии. После окончания университета два года проработала врачом-эпидемиологом в Абыйской центральной районной больнице. У нее остались муж Кирьян Корякин и дочь.

Пропал, когда нашли тело девушки

В день, когда стало известно о найденном теле Николаевой – 11 сентября, 27-летний Тиит Дьулус Талбан Уола вышел из дома примерно в 20:00. В последний раз видели в тот же день в 20:20 на паромной переправе Даркылах. В 22:30 сел на обратный паром Нижний Бестях — Якутск. Дальнейшее его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 см, среднего телосложения, с бородой, носит очки. Был одет в черную куртку, черные брюки с белыми полосками, черная шапка.

Фото: предоставлено родственниками

«Две недели страдал из-за пропажи своей единственной любви»

Настоящим шоком стало признание его матери, известной общественницы Сулустаны Мыраан о чувствах пропавшего Дьулуса к погибшей Александре Николаевой.

– Дьулус две недели страдал из-за пропажи своей единственной любви. В тот день, когда узнал, что нашли тело девушки, вышел из дому, – написала Сулустана в соцсетях.

Как водится, мгновенно поползли слухи о тайной связи 27-летнего Дьулуса и 25-летней Александры. Напомним, что девушка замужем и у нее есть ребенок. «КП – Якутия» связалась с мамой пропавшего молодого человека, чтобы развеять слухи и домыслы, которые могут бросить тень на память Александры.

– Сын был сильно в нее влюблен. У него такой характер, он однолюб по своей природе. Но у девушки появилась семья, а он продолжал ее любить на расстоянии, не вмешиваясь в её жизнь, не писал ей, не пытался встретиться. Он очень порядочный, понимал, что семья – это главное. Про его чувства и отношение знают все его друзья, родные, – говорит мать пропавшего парня.

Обновление. По словам сестры Александры, информация про свидания между ними является недостоверной. Девушка с ним никогда не встречалась.

По ее словам, все эти годы он продолжал ее любить дистанционно и очень переживал, когда появилась новость о ее исчезновении.

– Когда стало известно, что нашли ее тело, у него был сильный эмоциональный всплеск. Это был страшный удар по нему. В таких расстроенных чувствах он и вышел из дома в тот вечер. Мы считаем, что из-за эмоций он мог потерять ориентацию во времени и местности, – переживает Сулустана.

Редакция «КП – Якутия» надеется, что молодой человек будет найден живым и невредимым. Мы будем следить за его поисками.

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